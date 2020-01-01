اليابان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 27 ألفا و741 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 27 ألفا و741 حالة، وذلك عقب تسجيل 796 حالة إصابة جديدة من بينها 238 حالة في العاصمة (طوكيو).

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، عن الوزارة قولها إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 1003 حالات، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.