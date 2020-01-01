إصابات فيروس كورونا في الفلبين تتجاوز 74 ألف إصابة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، تسجيل ألفين و200 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 74 ألفًا و390 إصابة.

وذكرت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة "فلبين ستار" - أن 760 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين 24 ألفًا و383 متعافٍ، في حين توفي 28 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ألفا و871 وفاة.

وتوقع خبراء في جامعة الفلبين أن يصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 85 ألف إصابة بنهاية الشهر الجاري.

يأتي هذا فيما تظل مدينة مترو مانيلا، التي سجلت أكثر من نصف الإصابات بكورونا، خاضعة لحجر صحي مجتمعي عام حتى نهاية يوليو، غير أن المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، هاري روك، قال إن منطقة العاصمة قد تعود مجددًا لحجر صحي مجتمعي أكثر صرامة في حالة تزايد إجمالي الإصابات بالفيروس.