 النواب يأخذ الرأى النهائى في قانون الري الأحد المقبل - بوابة الشروق
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النواب يأخذ الرأى النهائى في قانون الري الأحد المقبل

أحمد عويس
نشر في: الجمعة 23 يوليه 2021 - 2:24 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 يوليه 2021 - 2:24 ص

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يوم الأحد المقبل، ففي الجلسة العامة يوم الأحد، المقبل، يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.

كما تشهد الجلسة العامة أيضا، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وخلال الجلسة العامة يوم الاثنين المقبل، يحيل 60 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة النواب للحكومة لاتخاذ ما يلزم حياله.

وخلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، يواصل مجلس النواب استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي أعمال الجلستين السابقتين.

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