 تايوان تسجل 22 ألفا و595 إصابة و53 حالة وفاة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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تايوان تسجل 22 ألفا و595 إصابة و53 حالة وفاة جديدة بكورونا

أرشيفية
أرشيفية
تايبيه - د ب أ
نشر في: السبت 23 يوليه 2022 - 10:22 ص | آخر تحديث: السبت 23 يوليه 2022 - 10:22 ص

سجلت تايوان، اليوم السبت، 22 ألفا و595 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها محلية باستثناء 248 إصابة، كما سجلت 53 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وسجلت منطقة "تايبيه الجديدة" اليوم أعلى عدد من حالات الإصابة المحلية الذي بلغ 3688، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل 4 ملايين و408 آلاف و857 حالة إصابة منذ تفشي الجائحة في أوائل عام 2020، من بينها 4 ملايين و390 ألفا و617 حالة إصابة محلية.

وبتسجيل 53 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس اليوم السبت، بلغ عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد 8531 منذ بدء الجائحة.

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