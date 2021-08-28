مقتل 9 أشخاص على الأقل جراء حادث سير في كولومبيا

قتل تسعة أشخاص على الأقل جراء حادث حافلة في محافظة "سانتاندير" شمالي كولومبيا، وفقا لما قالته السلطات يوم السبت.



وقالت وكالة الحماية المدنية الكولومبية إن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 25 آخرون في الحادث الذي وقع بالقرب من بلدة "إل بلايون"، على بعد حوالي 340 كيلومترا شمال العاصمة بوجوتا.



وقدرت وكالة مكافحة الكوارث في "سانتاندير" أن عدد القتلى بلغ 10 أشخاص وأن عدد المصابين حوالي 30 شخصا.



وسقطت حافلة شركة "إكسبريسو برازيليا" من على منحدر صباح يوم السبت بالقرب من بلدة "إل بلايون". وقال مشغل الحافلة في بيان إن سبب الحادث غير معروف حتى الآن وأنه تم فتح تحقيق في الحادث. وقدرت الشركة أن عدد المصابين بلغ 32 شخصا.



وكانت الحافلة متجهة شمالا من بلدة "كوكوتا" على الحدود مع فنزويلا إلى "فاليدوبار" بالقرب من الساحل الشمالي لكولومبيا.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن ويلمر باريوس عمدة "إل بلايون" قوله إن الركاب كانوا مهاجرين فنزويليين يستهدفون الوصول إلى الولايات المتحدة، على بعد حوالي 5 آلاف كيلومتر.