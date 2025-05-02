مقتل عنصريين إجراميين في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان

لقي عنصريين إجراميين مصرعهما بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة في منطقة حميط، بالقرب من قرية سبيل العرب بمدينة كوم أمبو بأسوان.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأوضحت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، بمشاركة مباحث كوم أمبو، أنه تم تحديد مكان تواجد عدد من العناصر الإجرامية وتجار المخدرات في محيط قرية سبيل العرب.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزي ورجال البحث الجنائي. وعند محاولة ضبطهم، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أسفر عن مصرع اثنين من العناصر الإجرامية، وإصابة اثنين آخرين.

وضبط بحوزتهم عدد من البنادق الآلية وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، إضافة إلى كمية كبيرة من المخدرات، وتم نقل العنصريين الإجراميين إلى المشرحة، فيما نقل المصابين إلى المستشفى تحت حراسة أمنية مشددة.