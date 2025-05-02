 ضبط سائق سمح لنجله بقيادة سيارته النقل في التجمع الخامس - بوابة الشروق
الجمعة 2 مايو 2025 1:06 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ضبط سائق سمح لنجله بقيادة سيارته النقل في التجمع الخامس

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 2 مايو 2025 - 12:48 م | آخر تحديث: الجمعة 2 مايو 2025 - 12:48 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق سمح لنجله بقيادة سيارته النقل، ما تسبب في تعريض حياته وأخرين للخطر بمنطقة التجمع الخامس.

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيادة طفل سيارة ربع نقل، والسير برعونة بمنطقة التجمع الخامس معرضا حياته والآخرين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة ومالكها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبمواجهته قرر أنه عقب انتهائه من العمل بالسيارة خاصته سمح لنجله طالب يبلغ من العمر 13 عمًا، بقيادة السيارة حال جلوسه بجواره لتعليمه القيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومالكها.

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