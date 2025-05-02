ضبط سائق سمح لنجله بقيادة سيارته النقل في التجمع الخامس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق سمح لنجله بقيادة سيارته النقل، ما تسبب في تعريض حياته وأخرين للخطر بمنطقة التجمع الخامس.

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيادة طفل سيارة ربع نقل، والسير برعونة بمنطقة التجمع الخامس معرضا حياته والآخرين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة ومالكها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبمواجهته قرر أنه عقب انتهائه من العمل بالسيارة خاصته سمح لنجله طالب يبلغ من العمر 13 عمًا، بقيادة السيارة حال جلوسه بجواره لتعليمه القيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومالكها.