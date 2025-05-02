أحرز منتخب الكونغو الديمقراطية كأس الأمم الإفريقية للكبار لآخر مرة عام 1974 في القاهرة على حساب منتخب زامبيا في الجيل الذهبي بقيادة الحارس الكبير كازادي والمهاجم الخطير مولامبا نداي وتأهل لكأس العالم في ألمانيا في نفس السنة كأول منتخب من إفريقيا السمراء يحقق هذا الإنجاز ’ لكن منتخبات الناشئين والشباب غابت عن منصات التتويج في بطولتي تحت 17 و20 عاماً بل لم تنجح في بلوغ نهائيات البطولتين من الأساس، باستثناء مشاركة منتخب الشباب في نسخة 2013 بالجزائر والتي غادرها من الباب الصغير.

وبخلاف الأجيال السابقة، يطمح الجيل الحالي لمنتخب الكونغو الديمقراطية الملقب بـ "الفهود الصغيرة" في ترك بصمته وتخطي مرحلة المجموعات على أقل تقدير رغم صعوبة المجموعة التي أوقعته القرعة فيها والتي تضم منتخب السنغال (حامل اللقب) ومنتخب غانا صاحب التاريخ الكبير في البطولة، بالإضافة لمنتخب جمهورية إفريقيا الوسطى أحد القوى الصاعدة بقوة في السنوات الأخيرة على مستوى منتخبات المراحل السنية.

تأهل مستحق

خاض منتخب الكونغو الديمقراطية في تصفيات منطقة وسط إفريقيا (يونيفاك) على أرض جارته الكونغو خلال الفترة من 24 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2024 بمشاركة 6 منتخبات بعد انسحاب منتخب تشاد ’ وتمكن من التأهل كوصيف للمجموعة الأولى من فوز على غينيا الاستوائية (3 – 1) بعد خسارة أمام أصحاب الأرض (0 – 1).

في نصف النهائي تخطى منتخب الكاميرون بركلات الترجيح بعد التعادل (1 – 1) ثم توج باللقب بعد أن رد الدين للمنتخب الكونغولي وتفوق عليه (2 – 1) بفضل ثنائية نجمه توني تالاسي.

المدير الفني

عمل جاي بوكاسا، كمدرب مساعد مع المنتخبين الأول والمحليين ’ قبل تكليفه بقيادة منتخب الشباب من مقعد المدير الفني من أجل العودة لنهائيات كأس إفريقيا بعد غياب طويل ’ وقد نجح في مهمته رغم الصعوبات التي واجهته في بداية المهمة وأبرزها افتقاد اللاعبين، خبرات الاحتكاك الدولي بسبب عدم المشاركة في بطولة إفريقيا تحت 17 سنة 2023 ، بخلاف باقي المنتخبات التي خاضت تصفيات منطقة وسط إفريقيا وعلى رأسها الثنائي الكاميرون والكونغو.

بوكاسا، اختار قوامًا للفريق يضم 100 لاعب من بينهم بعض المحترفين أو مزدوجي الجنسية ’ وبدأ معهم في معسكرات داخلية بعدها خاض العديد من المباريات التجريبية مع منتخبات أكثر خبرة كالمغرب وتونس مما ساهم في صنع توليفة متميزة، تمكنت من تحقيق حلم التأهل في مواجهة عملاق متمرس مثل الكاميرون في انتظار تحقيق المزيد في النهائيات وتجاوز مرحلة المجموعات لأول مرة.

تالاسي.. موهبة تستحق المشاهدة

ساهم توني تالاسي، مهاجم أكاديمية أنجي فيرتس في الكونغو الديمقراطية ’ بدور بطولي في تأهل منتخب بلاده للشباب لكأس إفريقيا تحت 20 عاماً بعد غياب 12 عاماً ’ بإحرازه 4 أهداف من إجمالي 6 سجلها فريقه خلال مشواره ’ بواقع هدف في مرمى غينيا الاستوائية في مرحلة المجموعات وآخر أمام الكاميرون في نصف النهائي وثنائية أمام الكونغو في المباراة النهائية واستحق تصدر لائحة هدافي هذه التصفيات وجائزة أفضل لاعب.

رفقة تالاسي، تزخر قائمة المنتخب الكونغولي بعدد آخر من المواهب أبرزها إبراهيم ماتوبو لاعب نادي إيجلز دي كونغو وصاحب الهدف الثالث في نفس المباراة، ومن المحترفين صمويل نتاندو مهاجم سامبدوريا الإيطالي.

ظهور خجول

شارك منتخب الكونغو الديمقراطية للشباب في نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاماً مرة واحدة في النسخة الجزائرية عام 2013 وودع مبكراً بعد أن تذليل المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من تعادل مع الجابون (0 – 0) في الجولة الأولى، ثم خسارتين أمام منتخب مالي (1 – 2) في الجولة الثانية ونيجيريا (1 – 3) بالجولة الثالثة.