وزارة خارجية التشيك ترسل فريقا إلى اليونان لمساعدة السياح المتضررين من حرائق الغابات

من المقرر أن ترسل وزارة الخارجية التشيكية عضوين من فريق قنصلي خاص إلى اليونان، لمساعدة السياح التشيك في جزيرة "رودس" اليونانية، حيث أجبرت حرائق الغابات آلاف الأشخاص، من بينهم مئات من السياح التشيك على الإجلاء أمس السبت.

وأعلن وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي ذلك، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر)، بعد اجتماع مع شركات سياحية، صباح اليوم الأحد، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم.

وتقيم الوزارة أيضا خطا ساخنا للاستفسارات المرتبطة بالحرائق

وطبقا للسفير التشيكي في اليونان، ليس هناك حتى الآن أي تقارير عن حدوث إصابات بين التشيك بسبب الحرائق.

ومن جهة أخرى، أمضى الآلاف من الأشخاص في جزيرة ردوس ليلتهم في العراء، بعد أن أجبرت حرائق الغابات عدة قرى ومنتجعات لقضاء العطلات على إخلاء منشآتها.

وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس صباح اليوم الأحد إنه تم إجلاء نحو 19 ألف من السكان والسائحين من رودس منذ أمس السبت بسبب حرائق الغابات الشديدة.

وأضاف مكتبه أن هذه أكبر عملية إجلاء في التاريخ اليوناني. ووفقا لتقديرات الشرطة، تم إجلاء 16 ألف شخص برا، وإنقاذ 3000 شخص بحرا من الشواطئ.

ويتردد أنه تم نقل معظم الأشخاص إلى شمال رودس، حيث سيتم إيواء البعض مؤقتا في الصالات الرياضية والمدارس والسفن والمنازل الخاصة.

وقال ثاناسيس فيرنس نائب عمدة الجزيرة لتلفزيون ميجا صباح اليوم الأحد إنه على الرغم من الحرائق، تواصل الطائرات المحملة بالسائحين في الوصول للجزيرة.

من ناحية أخرى، تواصل الحرائق اشتعالها بدون دلالة على انحسارها بعد ستة أيام من اندلاعها. وكانت الحرائق تحت السيطرة الخميس الماضي، ولكن الرياح القوية أمس السبت حملت ألسنة اللهب مباشرة نحو القرى والمنتجعات.

وحذرت سلطات الدفاع المدني اليونانية من خطورة وقوع حرائق الغابات في مناطق كبيرة باليونان اليوم.

وتشهد معظم أنحاء اليونان موجة حر منذ أيام، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في الكثير من المناطق.