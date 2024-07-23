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تحذيرات من قرب وصول إعصار جيمي إلى تايوان

تايبيه - د ب ا
نشر في: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 9:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 9:25 ص

أصدرت إدارة الطقس المركزية التايوانية تحذيرا لعدة مناطق في تايوان قبل وصول إعصار جيمي، وذلك في ظل استمرار الاعصار في التقدم نحو المياه شرق الجزيرة.

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية المركزية أن التحذير صدر صباحا بالنسبة لمناطق نيو تايبيه وييلان وهوالين وتايتونج بشرق تايوان، مما يعني أنه من المتوقع أن تكون هذه المناطق ضمن الإطار الخارجي للإعصار خلال 18 ساعة.

وفي وقت صدور التحذير، كان الاعصار على بعد 470 كيلومترا جنوب شرق كايب الوانبي، النقطة الواقعة في أقصى جنوب تايوان، ويتحرك نحو شمال-شمال غرب بسرعة 22 كيلومترا في الساعة.

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