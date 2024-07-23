الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لبيراميدز

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استعداداً لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخصص الجهاز الفني، فقرة تدريبات بدنية للاعبين داخل صالة الجيمانيزيوم، لعلاج الإرهاق وتجهيزهم بالشكل الأمثل، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة بعد الفوز على الداخلية بهدف دون رد في بطولة الدوري الممتاز.

وقاد جواو ميجيل مخطط الأحمال، وباقي أفراد الجهاز المعاون، هذه الفقرة وقاموا بتدوين كافة التفاصيل الخاصة بكل لاعب، خلال أداء التدريبات البدنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز.