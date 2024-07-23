أطلقت الفنانة نيكول سابا، قبل قليل، أحدث أغانيها باسم "الكت كاتي" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى المختلفة.

جاءت كلمات الأغنية لتعلن نيكول حبها المطلق للصيف وملابسه وأسلوب حياته، في الوقت الذي يتحدث فيه الكثير من رواد التواصل الاجتماعي عن كرههم للصيف وحرارته، حيث اختارت كلمات صيفية بامتياز للأغنية الجديدة من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال وتوزيع اماديو.

وتصدرت نيكول موقع التدوينات القصيرة "إكس" خلال الأيام الماضية حين روجت لأغنيتها، وبدأ الجمهور في السؤال عن معنى "الكت كاتي" وتفاصيل الأغنية، حتى بدأت نيكول تتفاعل معهم بشكل كوميدي للتوضيح.