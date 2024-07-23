MBC مصر 2 تبث المباريات الصيفية للأندية الإنجليزية مباشرة من أمريكا

تنقل شاشة "MBC مصر2" في بث مباشر المباريات الصيفية التي تُقام في عدد من المدن الأمريكية وتجمع نخبة من أندية الدوري الإنجليزي، حيث تبدأ المباريات في الواحدة صباحاً اليوم الثلاثاء بنقل مباشر من مدينة نورث كارولينا لمباراة مانشستر سيتي وسيلتك.

كما تعرض مباشرة أيضاً السبت المقبل في تمام الثانية صباحاً من مدينة لوس أنجلوس مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد، وتنقل من مدينة سان دييجو الأربعاء 31 يوليو في تمام السادسة صباحاً مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس.

وتعرض يوم السبت 3 أغسطس في تمام الساعة 12:30 صباحاً من مدينة ساوث كارولينا مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.

وتقدم "MBC مصر2" قبل كل المباريات ستوديو تحليلي مباشر من الملاعب المختلفة، وسيعلق على المباريات كل من فارس عوض، رؤوف خليف، ومدحت شلبي.