تقرير: مجلس النواب الأمريكي يشكل فريق عمل للتحقيق في محاولة اغتيال ترامب

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وزعيم الأقلية حكيم جيفريز، اليوم الثلاثاء، تشكيل فريق عمل من الحزبين للتحقيق في محالة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، مما يضيف إلى لجان الكونجرس التي تحقق بشأن إطلاق النار خلال تجمعه الانتخابي في بنسلفانيا.

وقال جونسون، وهو جمهوري من لويزيانا، وجيفريز، ديمقراطي من نيويورك، إن فريق العمل سيتمتع لكل السلطة الاستقصائية لمجلس النواب، بما في ذلك سلطة إصدار مذكرات استدعاء. وسيتألف من 13 عضوا: سبعة جمهوريين، وستة ديمقراطيين، بحسب ما نقلته شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وقال الزعيمان إن اللجنة سيكون لديها ثلاثة أهداف تتمثل في فهم الخطأ الذي حدث يوم الهجوم، وضمان المحاسبة، ومنع حدوث خطأ مماثل من جهاز الخدمة السرية.

وفي نهاية تحقيقها، سيتقدم فريق العمل بتوصيات للإصلاح للوكالات الفيدرالية ذات الصلة، واقتراح أي تشريعات ضرورية لتنفيذ تلك الإصلاحات.

وقال جونسون وجيفريز: "إن الإخفاقات الأمنية التي سمحت بوقوع محاولة اغتيال لدونالد ترامب صادمة".

وسيصوت مجلس النواب هذا الأسبوع على إنشاء اللجنة. وينص قرار قدمه النائب مايك كيلي، والذي قد يتم تناوله خلال الأيام المقبلة، على أن يصدر فريق العمل تقريراً نهائياً بحلول 13 ديسمبر.