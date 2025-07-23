رئيس الوزراء: شركات الأدوية رفعت الأسعار تدريجيا بناء على اتفاق مسبق

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم الاتفاق من قبل مع شركات الأدوية على زيادة تدريجية للأسعار وهو ما تم تنفيذه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن آخر زيادة في الأسعار كانت منذ أشهر قليلة، بناء على الاتفاق الذي أبرم مع الشركات في أعقاب الأزمة الاقتصادية.

وأوضح أن الأدوية سلعة استراتيجية وستظل مدعومة من الدولة بصورة كبيرة، مؤكدا أن التوافق على الأسعار يتم في إطار الحرص على عدم خسارة هذه الشركات وبالتالي تتوقف عن الإنتاج فتحدث أزمة.

وأفاد بأنه من الطبيعي أن شركات الأدوية تطلب على مدار الوقت زياددة الأسعار، لكن الحكومة يكون لها رؤية في إطار ثبات واستقرار السوق وتتحرك في هذا الإطار.

وشدد على أن الحكومة تحرص على ضمان توفر الأدوية بالصورة التي تكفي المواطنين، مؤكدا العمل في هذا الإطار مع كل الشركات من خلال وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء.