- فرض طوق أمني لمنع وصول النيران إلى السكان

أعلنت مصالح الدفاع المدني في الجزائر، الأربعاء، الدفع بـ10 طائرات إطفاء للتعامل مع حريق غابات اندلع بمحافظة برج بوعريريج (وسط)، مع فرض طوق أمني لمنع وصول النيران إلى السكان.

جاء ذلك في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، أكدت فيه أن "عمليات إخماد حريق غابة بمنطقة البوني بثنية النصر، بمحافظة برج بوعريريج (وسط) متواصلة".

وأفادت المديرية بأن عملية مكافحة الحريق الذي اندلع صباح الأربعاء، تتم بمشاركة 10 طائرات 9 منها من نوع At802 وطائرة BE200، التابعة للجيش الجزائري.

وأكدت أن الحريق امتد إلى محاذاة بلدية الجعافرة، القريبة، مبينة أنه "كإجراء وقائي تم وضع حزام أمني لتفادي وصول النيران إلى المناطق الحساسة والسكانية".

وحتى الساعة 17.30 تج، لم تعلن أي جهة رسمية عن تسجيل خسائر في الأرواح، أو أنه تم الانتهاء من إخماد الحريق.

وتزامنا مع موجة جفاف مستمرة بالجزائر منذ أكثر من 5 سنوات وارتفاعات في درجات الحرارة، تتزايد حرائق الغابات في فصل الصيف ما يتسبب في خسائر مادية كبيرة وإتلاف مئات آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي، علاوة على الخسائر البشرية.



