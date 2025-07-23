تقرير: عطية الله يرحب بالعودة لصفوف الوداد

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كشفت تقارير صحفية خارجية عن ترحيب يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي بالانتقال إلى صفوف الوداد البيضاوي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة لو 360 سبورت المغربية أن نادي الوداد يسعى لتعزيز تشكيلة الفريق باسترجاع الظهير الأيسر يحيى عطية الله خلال فترة الانتقالات الحالية بعد تقديم عرض أولي لنادي سوتشي الروسي قوبل بالرفض.

ونقلت الصحيفة عن تقارير إعلامية بأن إدارة فريق الوداد تقدمت بعرض مالي يقدر بـ 500 مليون سنتيم لعودة عطية الله إلى الفريق، إلا أن مسؤولي نادي سوتشي طالبوا بسيولة مالية أكبر بقيمة مليار سنتيم وهو ما أُعتبر من قبل الوداد مبلغًا مرتفعًا.

وتابعت الصحيفة: "عطية الله منفتح على فكرة العودة لفريق الوداد الصيف الحالي، بعد تجربة قضاها رفقة الفريق الروسي شملت إعارة لنادي الأهلي الذي خاض رفقة صفوفه 22 مباراة سجل خلالها هدفا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة".

وأتمت الصحيفة: "يطمح اللاعب لاستعادة بريق مستواه في الفترة القادمة، وبوابة فريق الوداد تعد طريقا للعب دقائق أكثر يضمن من خلالها الرسمية في منتخب المغرب، خاصة مع اقتراب كأس إفريقيا، إضافة لنهائيات كأس العالم 2026".