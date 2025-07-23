أوريول روميو يقترب من الرحيل عن برشلونة

يقترب أوريول روميو من مغادرة برشلونة هذا الصيف، بعدما خرج من حسابات المدرب الألماني هانز فليك، الذي يستعد للإعلان عن قائمة الفريق لجولة الإعداد الخارجية، صباح الخميس، والتي تتضمن 3 مباريات ودية.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، من غير المتوقع أن يكون روميو ضمن الأسماء المختارة، إذ يفضل فليك عدم الاعتماد عليه، ما يفتح الباب أمام تفاوض اللاعب على إنهاء عقده، الممتد حتى 30 يونيو المقبل.

ويُعد فسخ العقد بالتراضي الخيار الأمثل للطرفين، غير أن النقاش الحالي يدور حول قيمة التعويض المالي المستحق لروميو عن الموسم المتبقي في عقده.

ويفضل برشلونة بقاء اللاعب في المدينة لحسم مستقبله، وتفادي تكرار سيناريو الصيف الماضي، حين رافق الفريق إلى الولايات المتحدة، قبل أن يعود سريعًا لإتمام انتقاله إلى جيرونا على سبيل الإعارة.

ورغم احترام فليك لجميع لاعبيه، حتى أولئك الذين يقتربون من الرحيل، إلا أن فرص روميو في مرافقة الفريق تبدو ضئيلة، في ظل وفرة الخيارات في مركزه، مثل فرينكي دي يونج، وكاسادو، وبيدري، وجافي، ومارك بيرنال.

وتتابع عدة أندية في الليجا وضع روميو، وعلى رأسها جيرونا، الذي تألق معه في موسم 2022-2023 عقب انتقاله من ساوثهامبتون.

ورغم أن روميو لا يُعد أولوية فنية حاليًا للإدارة بقيادة كويكي كارسيل، إلا أن حصوله على بطاقة حرة وتخفيض راتبه قد يفتحان الباب أمام عودته إلى الفريق الذي تألق تحت قيادة ميشيل.

كما يبرز اسم فالنسيا ضمن المهتمين، في ظل سعيه لتعويض رحيل إنزو بارينيشيا، الذي عاد إلى أستون فيلا، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا.

ويأمل "الخفافيش" في ضم روميو مجانًا حال إنهائه لعلاقته مع برشلونة، مستفيدًا من خبرته السابقة في الليجا، خاصة وأنه سبق له تمثيل الفريق في موسم 2013-2014.