محافظ جنوب سيناء: تنظيم احتفالية كبرى لتكريم المتفوقين دراسيا ورياضيا

شهد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، حفل تخرج طلاب وطالبات مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، دفعة العام الدراسي 2024- 2025، والذي أُقيم بمدينة شرم الشيخ وسط أجواء احتفالية مبهجة، تعكس روح الفخر والانتماء.

وشارك في الحفل نائبة المحافظ، ومدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومدير مديرية الشباب والرياضة، إلى جانب مديرة المدرسة، ولفيف من المعلمين والمعلمات، وأولياء الأمور، الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم فرحة التخرج.

وقدم الطلاب خلال الحفل عددًا من العروض الفنية والموسيقية التي نالت إعجاب الحاضرين، وأبرزت مواهبهم في التعبير والإبداع.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه سيجري تنظيم احتفالية كبرى لتكريم المتفوقين دراسيًا ورياضيًا، والحاصلين على مراكز متميزة على مستوى المحافظة، دعمًا لهم وتحفيزًا على مواصلة مسيرة التميز.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب والطالبات على تخرجهم، معربًا عن فخره واعتزازه بهم، كونهم أمل هذا الوطن ومستقبله، مشيرًا إلى أنهم يضعون أولى خطواتكم نحو مرحلة جديدة في حياتكم، وهذه المرحلة تتطلب السعي بعزيمة وثقة. لرفعة الوطن الذي يحتاج إلى تضافر الجهود، وتحقيق التنمية بالعلم والإرادة والعمل.

وأوضح المحافظ أن التعليم على رأس أولويات القيادة السياسية، لذا تقوم المحافظة بتوفير كل السبل التي تضمن تحقيق بيئة تعليمية شاملة ومتطورة، تدعم الطلاب في المجالات "التعليمية، الرياضية، الثقافية"، لبناء جيل واعٍ قادر على قيادة المستقبل.

كما توجه المحافظ بالشكر والتقدير لإدارة المدرسة وهيئة التدريس على جهودهم المخلصة في تنمية الطلاب ورعايتهم علميًا وسلوكيًا، مشيدًا بالدور الإيجابي لأولياء الأمور في دعم العملية التعليمية والتربوية.