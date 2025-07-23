آبل وجوجل تواجهان قواعد أشد صرامة في بريطانيا للحد من نفوذهما في سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة

خضعت شركتا آبل وجوجل المطورة لنظام تشغيل الأجهزة المحمولة الذكية /أندرويد/ لتدقيق من جانب هيئة مكافحة الاحتكار البريطانية، بهدف إلزامهما بمجموعة من القواعد الجديدة التي تستهدف الحد من نفوذهما في سوق أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة، وهي سوق تُهيمن عليها الشركتان الأمريكيتان بشكل شبه كامل.

وأعلنت هيئة حماية المنافسة والأسواق البريطانية اليوم الأربعاء اعتزامها اقتراح منح الشركتين ما يُسمى "وضع السوق الاستراتيجي"، مما يُمهد الطريق لفرض لوائح تنظيمية تهدف إلى الحد من احتمالات ظهور ممارسات احتكارية في سوق خدمات الأجهزة المحمولة بما في ذلك أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة، ومتاجر التطبيقات، ومتصفحات الويب للهواتف المحمولة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سارة كارديل، الرئيسة التنفيذية للهيئة القول: "تُعد أنظمة آبل وجوجل للهواتف المحمولة بالغة الأهمية للاقتصاد البريطاني، حيث تلعب دورًا هامًا في حياتنا جميعًا، من الخدمات المصرفية والتسوق إلى الترفيه والتعليم .. لكن تحقيقنا حتى الآن كشف عن فرص لضمان مزيد من الابتكار والخيارات".

من ناحيتها وصفت جوجل قرار بريطانيا في منشور على مدونتها بأنه "مخيب للآمال وغير مبرر"، بينما حذرت آبل من أن نهج الجهة التنظيمية يقوض الخصوصية والأمان.

وتُعد هذه الخطة الأحدث في سلسلة من العقبات المحتملة التي تواجه شركات وادي السيليكون الأمريكية، والناجمة عن أنشطة هيئة حماية المنافسة والأسواق البريطانية.

وطالبت الهيئة في الأسبوع الماضي شركتي أمازون ومايكروسوفت بإجراء تغييرات على أعمالهما لتخفيف قبضتهما على سوق خدمات الحوسبة السحابية، في حين تعمق التحقيق في أعمال جوجل في مجال محرك البحث والإعلان عبر الإنترنت قبل شهر.

بموجب قواعد السوق الرقمية الصادرة عن الهيئة البريطانية، والتي دخلت حيز التنفيذ هذا العام، يُمكن لهيئة حماية المنافسة والأسواق فرض اشتراطات سلوكية على الشركات، بما في ذلك ضرورة تسهيل تنزيل التطبيقات المستقلة ودفع ثمن المحتوى خارج منصات آبل وجوجل.

كما يُمكن للهيئة فرض غرامات باهظة وفرض تدابير صارمة لتعزيز المنافسة.