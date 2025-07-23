الأهلي يعرض تحدي «الحريفة» بين زيزو وبن شرقي

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استعرض الأهلي مهارات ثنائي الفريق أحمد مصطفى "زيزو" والمغربي أشرف بن شرقي خلال معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة طبرقة التونسية، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

نشرت الحسابات الرسمية لفريق الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقرة ترفيهية بين الثنائي "زيزو" وبن شرقي، وهما يتبادلان تمرير الكرة بالكتف دون أن تسقط على أرض الملعب.

وخاض الأهلي مباراته الودية الأولى في معسكر تونس حيث فاز على الملعب التونسي 4-1 أول أمس الإثنين، وسيخوض مباراة ودية ثانية أمام البنزرتي يوم الجمعة المقبل.

ويختتم الأهلي معسكره في تونس يوم 26 يوليو الجاري.