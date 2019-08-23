أعلن أوجستو إيناسيو المدير الفني لفريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، عن تشكيل فريقه لمباراة ريو آفي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي.

وتواجد محمود عبدالمنعم كهربا بالتشكيل الأساسي لفريق ديسبورتيفو أفيس، حيث تعد هذه المشاركة الرسمية الأولى للاعب الزمالك السابق بقميص الفريق البرتغالي.

وكان كهربا قد رحل عن الزمالك قبل انتهاء الموسم الماضي، وانتقل بالانتقالات الصيفية الحالية لفريق أفيس البرتغالي لمدة موسمين، قبل أن يعلن أول أمس الأربعاء، حصوله على بطاقة دولية مؤقتة تمنحه المشاركة بالمباريات الرسمية مع فريقه البرتغالي.

وجاء تشكيل أفيس على النحو التالي: