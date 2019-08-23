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فتح موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة بحد أدنى 205 درجات بواقع 50%، حيث يستمر التسجيل حتى الأربعاء 28 أغسطس.

وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان أن التسجيل متاح أيضا للطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم عبر الرابط.

https://tansik.egypt.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=1​

ويبلغ عدد طلاب المرحلة الثالثة، 84872 طالب وطالبة موزعين بمعدل 63318 طالب وطالب للشعبة العلمية و21554 للشعبة الأدبية، بحسب بيان لوزارة التعليم العالي.

وقال البيان إن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.