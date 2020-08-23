وزير النقل العراقي: ندرس بجدية تخفيض أسعار التذاكر على الخطوط العراقية

صرح وزير النقل العراقي، ناصر حسين الشبلي، بأن وزارة النقل تعتزم العمل بجدية لخفض أسعار تذاكر الطيران للمسافرين على رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية، على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير، لصحيفة "الصباح" العراقية الصادرة اليوم الأحد: "وزارة النقل تدرس بجدية إجراءات خفض أسعار الطيران وتقليل حجم المصروفات للمسافرين على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية، خاصة في المواسم التي تعد مريحة لتقليل الطيران وتأمين أجواء مريحة وآمنة للركاب في ظل الأوضاع المستجدة بعد تداعيات جائحة كورونا".

وأضاف: "أسعار تذاكر الطيران العراقية جيدة ومعقولة حاليا باستثناء الرحلات الاستثنائية التي تنطلق لإعادة العراقيين العالقين في بعض البلدان العربية والأوربية التي تكون أسعارها عالية بعض الشيء بسبب ذهاب الطائرات بدون مسافرين الأمر الذي تسبب بزيادة أسعار التذاكر".

وذكر أن "قطاع الطيران في العراق تأثر بسبب جائحة كورونا وغلق الأجواء في جميع دول العالم، مما دفع بعض شركات الطيران إلى إعلان إفلاسها نتيجة عدم القدرة على تأمين الأمور المالية المستحقة لموظفيها من رواتب ومصروفات كبيرة لإدامة الطائرات وغيرها".

وأوضح أن شركة الخطوط الجوية تمتلك أسطولا يضم 31 طائرة حديثة تسد حاجة الخطوط الجوية العراقية، "وهناك مساع لرفع الحظر عن دول أوربا ودعم الأسطول الجوي العراقي بالطائرات وفتح خطوط لتشغيل الطائرات الجاثمة في المطارات العراقية بسبب الحظر المفروض عليها".

وقال الوزير أيضا: "وزارة النقل جادة في تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين سلطة الطيران المدني وبعض الدول العربية وتم وضع معيار التعامل بالمثل مع الدول التي أغلقت أجوائها أمام الطائرات العراقية إذا لم تكن هناك مبررات حقيقية لذا ستلجأ الوزارة إلى غلق الأجواء العراقية أمام حركة طيران تلك الدول".