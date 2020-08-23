السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في حلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة، على حريق شب داخل شقة سكنية في منطقة حلوان، دون وقوع أي إصابات بشرية.

كانت غرفة عمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في حلوان، وفور انتقال 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق تمكنت من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى الشقق السكنية المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية، أن النار التهمت بعض محتويات الشقة ، ولم يتضح بعد أسباب نشوب الحريق، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب نشوب الحريق.