محافظ البحيرة: إزالة 65 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وشنت الوحدات المحلية بالبحيرة عدة حملات مكبرة أسفرت عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز (إدكو- كوم حمادة- المحمودية- الدلنجات) بالتنسيق مع الشرطة، حيث تم إزالة 65 حالة تعدٍ على مساحة 10621 مترًا.

وأضاف المحافظ، أنه تم تنفيذ 47 قرار إزالة بمساحة 3127 متر تعدٍ على أملاك الري عبارة عن (40 قرار مبانٍ و7 قرارات زراعة) بنطاق قرية كفر نكلا بقرية أريمون جسر ترعة المحمودية البر الأيمن بالمحمودية، وإزالة 10 حالات تعدٍ على حرم الصرف بمساحة 3487 مترًا مربعًا بإدكو.

كما تم إزالة 7 حالات تعدٍ بمساحة 3257 مترًَا على أرض هندسة ري الخطاطبة بنطاق قرية البريجات بكوم حمادة، وإزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 750 مترًا مربعًا بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مبانٍ من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.