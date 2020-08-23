رايولا يحسم مصير هالاند ودي ليخت

تحدث مينو رايولا وكيل أعمال اللاعبين عن مستقبل الثنائي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، وماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس.

وقال رايولا في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» إيطاليا: " هالاند حلم للعديد من الأندية، لكنه سيبقى في بوروسيا دورتموند الموسم المقبل".

وأضاف: "هالاند سعيد ولن يذهب إلى أي مكان، نحن نعلم أنه سيحظى بمسيرة مهمة ولم يحن الوقت لترك النادي الآن ".

وعن دي ليخت تابع: "ماتيس رجل استثنائي، ليس فقط كشخص ولكن كرياضي، بعد إصابة الكتف التي عالجها، يحتاج الآن إلى وقت للعودة إلى مستواه".

وواصل: "دي ليخت سيبقى في يوفنتوس، إنه مستقبل النادي".

رايولا تحدث عن إمكانية جلبه لمواهب أخرى لإيطاليا قائلًا: "هناك مواهب كثيرة، لكني لا أعرف ما إذا كنت سأحضر أحدها إلى إيطاليا، هناك مواهب رائعة في الخارج وأنا محظوظ بما يكفي لإدارة بعض منها التي لا تزال تجعلني أستمتع".