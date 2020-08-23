 رايولا يحسم مصير هالاند ودي ليخت - بوابة الشروق
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رايولا يحسم مصير هالاند ودي ليخت

علاء العزب
نشر في: الأحد 23 أغسطس 2020 - 7:27 م | آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2020 - 7:27 م

تحدث مينو رايولا وكيل أعمال اللاعبين عن مستقبل الثنائي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، وماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس.

وقال رايولا في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» إيطاليا: " هالاند حلم للعديد من الأندية، لكنه سيبقى في بوروسيا دورتموند الموسم المقبل".

وأضاف: "هالاند سعيد ولن يذهب إلى أي مكان، نحن نعلم أنه سيحظى بمسيرة مهمة ولم يحن الوقت لترك النادي الآن ".

وعن دي ليخت تابع: "ماتيس رجل استثنائي، ليس فقط كشخص ولكن كرياضي، بعد إصابة الكتف التي عالجها، يحتاج الآن إلى وقت للعودة إلى مستواه".

وواصل: "دي ليخت سيبقى في يوفنتوس، إنه مستقبل النادي".

رايولا تحدث عن إمكانية جلبه لمواهب أخرى لإيطاليا قائلًا: "هناك مواهب كثيرة، لكني لا أعرف ما إذا كنت سأحضر أحدها إلى إيطاليا، هناك مواهب رائعة في الخارج وأنا محظوظ بما يكفي لإدارة بعض منها التي لا تزال تجعلني أستمتع".


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