رئيس الوزراء الياباني يعلن سعيه لإعادة انتخابه كزعيم للحزب الحاكم

أعرب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الاثنين، عن أسفه لهزيمة مساعده المقرب هاتشيرو أوكونوجي في انتخابات رئاسة بلدية يوكوهاما يوم أمس، وأكد نيته الترشح مجددا لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

ودعم سوجا رئيس السلامة العامة السابق، الذي حصل على دعم من بعض أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي، في انتخابات الأمس، لكن تاكهارو ياماناكا المدعومة من المعارضة فازت في السباق لتتولى مسئولية المدينة الساحلية القريبة من طوكيو،حسبما أفادت صحيفة "جابان توداي" اليابانية على موقعها الإلكتروني.

وقال سوجا: "إنه أمر مؤسف للغاية، ولكن اتخذ الناس قرارهم وأود أن أتقبل النتيجة بكل تواضع"، وتعليقا على ذلك، أوضحت الصحيفة أنه بينما سلطت الانتخابات الضوء على تراجع الدعم لحكومة سوجا ،وسط الإحباط العام من استجابتها لأزمة وباء فيروس كورونا المستجد، وكرر سوجا عزمه السعي لإعادة انتخابه كرئيس للحزب الديمقراطي الليبرالي، وقال للصحفيين "لا يوجد تغيير في رأيي أنه من الطبيعي أن أترشح للانتخابات عندما يحين الوقت".

وردا على سؤال حول احتمال تأثير استجابة حكومته لفيروس كورونا على نتائج الانتخابات المحلية، قال سوجا فقط: الأهم الآن هو بذل قصارى جهدي لمنع الانتشار السريع للعدوى والمساعدة في استعادة الحياة الطبيعية التي كنا نعيشها".

ومن المقرر أن تنتهي ولاية سوجا كرئيس للحزب الديمقراطي الليبرالي في 30 سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن يجري الحزب انتخابات رئاسية في نفس الشهر، كما سوف تجري اليابان انتخابات عامة مع انتهاء ولاية أعضاء مجلس النواب في 21 أكتوبر المقبل.