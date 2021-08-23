ضبط 1422 شيكارة دقيق بلدى و1161 بحملات تموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد وجدي الصيرفي حملات مكبرة على الأسواق والمخابز أسفرت عن ضبط مخبز قام بتجميع ٤٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم وتجميع ٧٦٠ بطاقة التموين بكوم حمادة.

وضبطت مخبز به ٤٠١ بطاقة تموين وقام بالتصرف فى ٤٧ شيكارة دقيق بلدى مدعم ويقوم بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 17 جرام، مخبز قام بالتصرف في ٢٠ شيكارة دقيق بلدى مخصص للمخابز البلدية المدعمة، ومخبز لعدم وجود ماكينة الصرف الفرعية وقام بالتصرف في عدد ٢٠ شيكارة دقيق بلدى، تجميع عدد ٣ شكائر دقيق بلدي، مخبز قام بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٧جرام وعدم وجود سجل الزيارات ومخبز يقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ١٢جرام، مخبز قام بالتصرف في ٥ شكائر دقيق بلدى ويقوم بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مخبز قام بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وغير معلن عن مواعيد التشغيل بكوم حمادة.

وكما تم ضبط مخبز قام بالتصرف في ٧٣٣ شيكارة دقيق بلدى مدعم ومخبز قام بالتصرف في ٥٩٦ شيكارة دقيق بلدى ويقوم بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ١٤جرام ومخبز غير موجود به ماكينة الصرف الفرعية وعدم وجود سجل الزيارات ومخبز قام بتجميع ١٦ شيكارة دقيق بلدى ويقوم بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ١٧جرام مع عدم وجود سجل الزيارات، بإيتاي البارود.