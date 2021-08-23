متحف الأحياء المائية بالغردقة: اختيارنا ضمن أفضل 10 أماكن للجذب السياحي عالميا مفاجأة

قال علي عبدالرازق، مدير متحف الأحياء المائية بالغردقة، إن اختيار المتحف ضمن أفضل 10 أماكن للجذب السياحي حول العالم كان بمثابة «مفاجأة»، مشيرًا إلى أن «توفيق الله كان السبب للوصول إلى هذا المستوى».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن المتحف يحاكي الحياة الطبيعية بالنسبة للبحر، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 1200 نوع أسماك تعيش في البحر الأحمر.



وأشار إلى أن المتحف يوفر البيئة الطبيعية التي تتيح للزائر رؤية الأحياء البحرية بمختلف أنواعها من خلال التجول داخل المكان، قائلًا إن المنصة العالمية «تريب أدفايزر» اعتمدت في تصنيفها للمتحف على تقييم الزوار.



وذكر مدير متحف الأحياء المائية بالغردقة، أن «تريب أدفايزر» تعد أكبر منصة بالنسبة للسياح على مستوى العالم، متابعًا: «ترى أفضل الأماكن بالنسبة للزوار الذين يقيمون أي مكان من خلال الزيارة والتجربة من أجل ترشيحه للآخرين».









واختارت منصة السياحة والسفر العالمية «تريب أدفايزر»، متحف الأحياء المائية «جراند أكواريوم» بمدينة الغردقة ضمن أفضل 10 أماكن وعوامل جذب سياحي في العالم لعام 2021، والفريد من نوعه في مصر والثاني على الشرق الأوسط.