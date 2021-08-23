رفع 52 سيارة ودراجة نارية متهالكة من شوارع القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

رفعت الجهات المعنية 52 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وعززت إدارة مرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.



وشن رجال المرور بالقاهرة والجيزة حملات مكثفة لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.



كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.