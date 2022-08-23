 حسن شحاتة: فوز الزمالك بالدوري «معجزة».. وفيريرا صاحب الفضل وليس مرتضى منصور - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أغسطس 2022 3:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

حسن شحاتة: فوز الزمالك بالدوري «معجزة».. وفيريرا صاحب الفضل وليس مرتضى منصور

إبراهيم سعيد
نشر في: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 1:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 1:53 ص

علق حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر الأسبق على فوز الزمالك ببطولة الدوري المصري عن الموسم الجاري للمرة الـ14 في تاريخه.

وقال حسن شحاتة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور": "الزمالك حقق الدوري المعجزة، لم يتوقع أحد أن يفوز الزمالك بالدوري هذا الموسم".

وأكمل: "لا أستطيع نسيان الدور الأكبر للجماهير في الفوز ببطولة الدوري، وأبارك لمجلس الإدارة واللاعبين".

وأردف: "الزمالك كان به مشاكل كثيرة هذا الموسم، وعانى من أزمات بالجملة والفريق تحدى الظروف الصعبة، الزمالك نادي بطولات، وفرحتي لا توصف بالتتويج بالدوري".

وبسؤاله "ما هو أهم شيء فعله فيريرا جعل الدوري يتحول لصالح الزمالك؟"، أوضح: "أنه لم يعتمد على لاعب واحد، ولكنه قرر الاعتماد على قائمة الفريق بالكامل".

وأتم: "فيريرا حاول الحفاظ على اللاعبين لباقي المباريات، ولم يجامل أي لاعب ولا مرتضى منصور ولا مجلس الإدارة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك