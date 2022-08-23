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علق حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر الأسبق على فوز الزمالك ببطولة الدوري المصري عن الموسم الجاري للمرة الـ14 في تاريخه.

وقال حسن شحاتة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور": "الزمالك حقق الدوري المعجزة، لم يتوقع أحد أن يفوز الزمالك بالدوري هذا الموسم".

وأكمل: "لا أستطيع نسيان الدور الأكبر للجماهير في الفوز ببطولة الدوري، وأبارك لمجلس الإدارة واللاعبين".

وأردف: "الزمالك كان به مشاكل كثيرة هذا الموسم، وعانى من أزمات بالجملة والفريق تحدى الظروف الصعبة، الزمالك نادي بطولات، وفرحتي لا توصف بالتتويج بالدوري".

وبسؤاله "ما هو أهم شيء فعله فيريرا جعل الدوري يتحول لصالح الزمالك؟"، أوضح: "أنه لم يعتمد على لاعب واحد، ولكنه قرر الاعتماد على قائمة الفريق بالكامل".

وأتم: "فيريرا حاول الحفاظ على اللاعبين لباقي المباريات، ولم يجامل أي لاعب ولا مرتضى منصور ولا مجلس الإدارة".