يؤدي اليوم الثلاثاء، طلاب الدور الثاني للثانوية العامة الامتحان في مادة الاقتصاد والإحصاء.



ويؤدي الطلاب الامتحانات وفق نظام البابل شيت بأسئلة اختيار من متعدد، ووجهت وزارة التربية والتعليم، الطلاب باختيار إجابة واحدة، مؤكدة أنه لن ينظر لأية إجابات في كراسة الأسئلة.



وشددت وزارة، على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها في امتحانات الدور الأول من تعقيم للجان قبل بدء الامتحانات والتشديد على ارتداء الكمامات، تفتيش الطلاب قبل الدخول من خلال العصا الإلكترونية لمنع دخول الموبايل منعا للغش.



وحذرت الوزارة الطلاب من التعامل مع صفحات الغش على مواقع الاجتماعي حتي لا يتم تطبيق قانون الغش عليهم وحرمانهم من الامتحان.