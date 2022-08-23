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أعلنت كلية التمريض جامعة حلوان برئاسة الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية عن كل ما يخص البرنامج المكثف، وقبول دفعة جديدة من الطلاب المتقدمين للدراسة بالبرنامج وذلك للطلبة الحاصلين على درجة جامعية أولى، بكالوريوس لليسانس وتسبقها الثانوية العامة علمى علوم، منسق البرنامج الدكتورة إيمان حسن.

أوضحت عميدة كلية التمريض أن البرنامج يؤهل طلابه للحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض وتتمثل شروط القبول في البرنامج:

- أن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس.

- تكون شهادة الثانوية العامة له شعبة علمي علوم.

- تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها هي الإنجليزية.

- يتم اجتياز اختبارات القبول والفحوصات الطبية، والمقررات التأهيلية الالتحاق بالبرنامج.

- يكون حاصل على مجموع تراكمي لكليته لا يقل عن ٦٠%.

ويتميز البرنامج بقدرته على تحقيق أهداف تعليمية في إطار زمني أقصر من البرامج التقليدية، وأن مدة برنامج التمريض المكثف بجامعة حلوان 24 شهرًا "عامين" بالإضافة إلى 12 شهرا امتياز ويتضمن 6 فصول دراسية بالإضافة إلى الفصل التمهيدي.