السماح لسفينة إنقاذ تقل 106 مهاجرين بالرسو في إيطاليا

قالت منظمة أطباء بلا حدود الإغاثية يوم الاثنين إن سفينة تقل 106 مهاجرين تم إنقاذهم في البحر المتوسط، حصلت على إذن بالرسو في ميناء تارانتو الإيطالي.

وقالت المنظمة في تغريدة على تويتر: "على الرغم من الاستجابة السريعة والتنسيق الذي يوفره (خفر السواحل الإيطالي)، سيتعين على (سفينة الإنقاذ) جيو بارنتس الإبحار لأكثر من يوم للوصول إلى المكان الآمن المحدد".

وكانت "جيو بارنتس" قد أنقذت المهاجرين، ومن بينهم 26 امرأة و42 قاصرا، في البحر المتوسط بعد خمسة أيام من مغادرتهم تركيا إلى أوروبا.

وحتى الآن من هذا العام، وصل حوالي 50 ألف شخص إلى إيطاليا بعد أن سلكوا الطريق البحري الخطير، وفقا لأرقام وزارة الداخلية. ويأتي العديد منهم بهدف الاستمرار في العيش بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ويمثل هذا ارتفاعا كبيرا عن العام الماضي، عندما كان الرقم أقل بكثير في نفس الفترة، وهو حوالي 35 ألفا.

وكانت الهجرة قضية مركزية في الحملة الانتخابية الحالية في إيطاليا، وخاصة بالنسبة للأحزاب اليمينية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن إيطاليا قد يكون لديها تحالف بين يمين الوسط في الحكومة في الخريف المقبل، حيث من المتوقع أن يخرج حزب "فراتيلي دي إيطاليا" اليميني المتطرف منتصرا في الانتخابات البرلمانية المقررة في 25 أيلول/سبتمبر.

وقد يكون لذلك عواقب وخيمة على منظمات الإغاثة، حيث يريد الحزب منع إنزال قوارب المهاجرين.