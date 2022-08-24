لاتفيا تبدأ تفكيك نصب النصر السوفييتي

دأت السلطات اللاتفية في تفكيك نصب النصر السوفييتي في العاصمة ريجا.

وأزال عمال البناء، اليوم الثلاثاء، العديد من التماثيل البرونزية العملاقة من النصب الذي تمت إحاطته بحاجز واقي ومنعت الشرطة الوصول إليه.

ولم يتضح بعد متي سيتم الهدم الكامل للنصب السوفييتى الضخم الذي يتكون من مسلة بارتفاع 79 مترا وبضعة تماثيل برونزية ضخمة، ويرجع إلى عام 1985 وتم بناؤه بمناسبة انتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

وكانت لاتفيا قد مررت في يونيو الماضي قانونا ينص على وجوب تفكيك أو إزالة جميع النصب التذكارية وغيرها من الأعمال التي تمجد الأنظمة الشمولية بحلول 15 نوفمبر المقبل.

وأشار القانون إلى النصب التذكاري للنصر السوفيتي في ريجا من بين الأعمال التي يتعين هدمها، ضمن خطة وافق عليها مجلس المدينة بالفعل.