كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن التفاصيل المالية لصفقة انتقال ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول إلى ريال مدريد، والتي أُعلن عنها رسميًا مؤخرًا، مشيرة إلى أن النادي الملكي دفع 10 ملايين يورو لإتمام الصفقة قبل شهر واحد من نهاية عقد اللاعب.

وأعلن ريال مدريد رسميًا تعاقده مع الظهير الأيمن الدولي الإنجليزي، مؤكدًا مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية في 14 يونيو المقبل، وذلك ضمن المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج النمساوي.

وأوضح بيان النادي الإسباني أن عقد أرنولد سيمتد لستة مواسم، تبدأ من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2031، ليكون أحد أعمدة المشروع المستقبلي للفريق.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد أرنولد مع ليفربول في نهاية يونيو 2025، إلا أن الطرفين اتفقا على رحيله المبكر لتمكينه من المشاركة في مونديال الأندية بقميص ريال مدريد.

وتجدر الإشارة إلى أن ليفربول سبق ورفض عرضًا بقيمة 15 مليون يورو من ريال مدريد في يناير الماضي، مفضلًا الاحتفاظ باللاعب حتى نهاية الموسم.

ويمتلك أرنولد، البالغ من العمر 26 عامًا، سجلًا حافلًا مع ليفربول، حيث تُوج بتسعة ألقاب كبرى، من بينها دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبان في كل من الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة، بالإضافة إلى مشاركاته الدولية مع منتخب إنجلترا في كأسَي العالم 2018 و2022، ويستعد للمشاركة في يورو 2024.

وخاض أرنولد 39 مباراة هذا الموسم بقميص ليفربول في مختلف المسابقات، وساهم في تسجيل وصناعة 10 أهداف، في حين يُعد انضمامه ثاني صفقات الميركاتو الصيفي لريال مدريد، بعد التعاقد مع دين هويسن مدافع بورنموث.