الصين تؤكد مواصلة دعمها للبنان في المحافل الإقليمية والدولية

أكد السفير الصيني في لبنان تشيان مينجيان، خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الجمعة، مواصلة بلاده دعم لبنان في المحافل الإقليمية والدولية.

واستقبل الرئيس عون سفير الصين تشيان مينجيان في زيارة وداعية بمناسبة قرب مغادرته لبنان بعد انتهاء فترة اعتماده سفيرا فيه قبل 4 سنوات، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأكد السفير الصيني أن بلاده "تقف إلى جانب لبنان وتدعمه في المحافل الإقليمية والدولية وستواصل هذا الدعم، لا سيما في ما خص التمديد لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل" في شهر آب المقبل".

وأعرب السفير الصيني "عن شكره للتعاون الذي لقيه من المسؤولين اللبنانيين ما مكنه من "تفعيل العلاقات اللبنانية -الصينية في المجالات كافة، حيث ساهمت الصين في مشاريع إنمائية عدة إضافة إلى مشاركتها في قوة "اليونيفيل" في الجنوب بـ 475 عسكرياً ينتشرون في مرجعيون والقطاع الشرقي".

من جانبه شكر الرئيس عون السفير الصيني على "الجهود التي بذلها خلال فترة عمله في لبنان والتي اثمرت تطوراً سريعا في العلاقات بين البلدين".

وأعرب رئيس الجمهورية عن تقديره "للدور الذي يلعبه العسكريون الصينيون في قوة "اليونيفيل"، وتمنى له التوفيق في مهامه الدبلوماسية الجديدة، مثمناً موقف بلاده "المؤيد دائما للبنان".