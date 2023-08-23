عبد السند يمامة يعلن ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة

رئيس الوفد: الإعلان عن البرنامج الانتخابي بعد الترشح رسميا للانتخابات الرئاسية



قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن جميع هيئات الوفد سواء الهيئة العليا، أو المكتب التنفيذي، أو أمانة المرأة أو الشباب وأمانات المحافظات واللجان المتخصصة، اجتمعت وقررت خوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وترشيح رئيس الحزب لخوض الانتخابات.

وأضاف يمامة، خلال مؤتمر صحفي لعرض برنامج الانتخابي، خلال الاحتفال بذكرى الزعيم التاريخي سعد زغلول من أمام ضريحه، أن الإعلان عن البرنامج الانتخابي لن يكون إلا بعد الترشح رسميا للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الإعداد للبرنامج بدأ بالفعل، وسيلقى ارتياحا كبيرا.

وذكر يمامة، أن حزب الوفد ظل على مدى أكثر من 100 عاما معبرا عن تطلعت الشارع السياسي، معتبرا أنه لا حياة سياسية أو حزبية دون حزب الوفد.

وأشار إلى إن مصر أمة عظيمة برجالها وقادتها وستظل كذلك إلى يوم الدين، وإن هذا الوطن بتاريخه وعمقه الحضاري يدعونا جميعا إلى التوحد من أجل الاستقرار والعمل من أجل رفعة الوطن وسلامته.

وجه يمامة، بعدم الرد على الانتقادات التي توجه إليه وإلى الحزب فى وسائل الإعلام أو السوشيال ميديا مؤكدا أن الرد على أي تجاوزات سيكون باتباع الطرق القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفله القانون لردع المتجاوزين، موضحا أنه لن ينجرف إلى تلك المهاترات التي يبتغي مروجوها إلى عرقلة الحزب عن مسيرته في تلك الفترة الحاسمة في تاريخ البلاد خاصة ونحن على أعتاب استحقاق دستوري للانتخابات الرئاسية في واحدة من أهم الحقبات التاريخية في بناء مصر الحديثة.

واحتفل حزب الوفد اليوم الأربعاء، بذكرى رحيل الزعماء سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.