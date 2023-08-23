جماعات حماية البيئة في فيجي تنظم احتجاجات ضد تصريف اليابان لمياه فوكوشيما في المحيط

من المقرر أن تحتشد جماعات حماية البيئة في فيجي يوم الجمعة المقبل احتجاجا على قرار اليابان تصريف مياه التبريد المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة في البحر.



وأكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أمس الثلاثاء، أن اليابان ستبدأ تصريف المياه في المحيط الهادئ اعتبارا من يوم غد الخميس.



ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن تصريف المياه لا يشكل أي خطر على البشر أو البيئة.



ودعا تحالف من المدافعين عن العدالة البيئية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إلى تنظيم احتجاجات "للمطالبة بالتدخل الدولي" لوقف عملية التصريف.



وقال التحالف "ندعو جميع المعنيين بمستقبل المحيط الهادئ، وأجيالنا القادمة، ونظمنا البيئية في الجزر ومصادر رزقنا إلى الظهور".



ومع ذلك، قال رئيس وزراء فيجي، سيتيفيني رابوكا، إنه يدعم تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وقال رابوكا، عبر فيسبوك، "هناك إشارات متواصلة إلى خطط "للتخلص من" المياه في المحيط الهادئ. وهذا يخلق انطباعا خاطئا. حيث من المقرر أن يتم تصريف المياه في الفناء الخلفي لليابان، على بعد 7306 كيلومترات من فيجي".



وأضاف رابوكا "من الواضح أن أولئك الذين يعارضون الموقف الذي اتخذته لهم الحق في التعبير عن وجهات نظرهم. ومع ذلك فإنني أحثهم على النظر في العلوم المعنية."



وقال توني هوكر، مدير المركز الأسترالي لأبحاث الإشعاع والتعليم والابتكار، إن تصريف التريتيوم من المنشآت النووية في المجاري المائية يحدث في جميع أنحاء العالم دون وجود دليل على آثار بيئية أو على صحة البشر.



وأضاف هوكر "أرحب بالأخبار المتعلقة بالتصريف الوشيك وأدعم قرار اليابان بدء عملية التصريف وأعتقد أن لديهم خطة قوية لإدارة الإشعاع تمت الموافقة عليها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإضافة إلى وكالات الحماية من الإشعاع الأخرى في جميع أنحاء العالم".



ولم يتخذ "منتدى جزر المحيط الهادئ"، الذي يضم 18 دولة في المنطقة، قرارا رسميا بعد بشأن ما إذا كانوا يؤيدون أو يعارضون عملية التصريف الوشيكة.



وقد دعمت بالاو وبابوا غينيا الجديدة وجزر كوك وولايات ميكرونيزيا الموحدة اليابان علنا، في حين أعربت فانواتو وتوفالو عن معارضتهما.