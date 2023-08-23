قال الفنان أحمد فهمي، إنه تحمس للمشاركة في مسلسل «سفاح الجيزة»، منذ عرض المنتج طارق نصر الفكرة عليه، معربًا عن أمنياته في خروج العمل للجمهور بالشكل الذي يأمله.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»، مساء الأربعاء، أن تغيير جلده من الكوميديا، يتطلب تقديم عمل مختلف عن الموجود في السوق، قائلًا إن أحداث المسلسل مستوحاة بشكل كبير من قصة واقعية.

وأكد حرصهم على تجنب عرض أي قصص قد تجرح أسر الضحايا أو بها فضيحة لهم، مشيرًا إلى أنه التقى جيران «سفاح الجيزة» لمعرفة طباعه.

وذكر أنه استعان بالعديد من الأطباء النفسيين؛ لمعرفة دوافع «سفاح الجيزة» وكيفية تفكيره، معقبًا: «مينفعش أقدمه من نفس وجهة نظر الجمهور إني كارهه، لازم أكون حابه، وإني أكون حابه دي صعبة جدًا إلا لما أفهم دوافعه سبب اللي عمله».

وقال إن الأمر كان مجهدًا ومرهقًا بالنسبة له، وأدى إلى استغراق التصوير نحو عامين، متوقعًا تقديم أجزاء أخرى من العمل، لو قرر الجمهور ذلك.

مسلسل «سفاح الجيزة» من إخراج هادي الباجوري وبطولة أحمد فهمي، وباسم سمرة، وركين سعد، وصلاح عبدالله، وميمي جمال، وداليا شوقي.

وينتمي المسلسل لفئة الجريمة والإثارة، ومبني على أحداث حقيقية عن قصة سفاح الجيزة الذي شغلت قضيته الرأي العام في مصر، ويقدم المخرج هادي الباجوري من خلاله تجربة جديدة تتكون من ٨ حلقات.