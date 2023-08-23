نجاح هبوط مسبار هندى على القمر

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أعلنت هيئة أبحاث الفضاء الهندية، اليوم الأربعاء، أن مسبارا فضائيا هنديا هبط بسلام على سطح القمر.

وبذلك تصبح الهند الدولة الرابعة فى العالم التي تحقق هبوطا سلسا على القمر.

وذكرت هيئة الأبحاث عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نجح تشاندرايان-3 في الهبوط على سطح القمر بنجاح".

وتعني كلمة "تشاندرايان" باللغة السنسكريتية "المركبة القمرية".

ولم تسبق الهند في تحقيق هبوط نجاح لمركبة فضائية على سطح القمر سوى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين.

ومن المقرر في خطوة تالية أن يستكشف المسبار الجانب الجنوبي للقمر على مدار نحو أسبوعين، ويشير العلماء إلى أنه يحتوي على ثلج ومعادن ثمينة.