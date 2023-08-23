لقي قائد مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوجين مصرعه في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله من موسكو إلى سان بطرسبورج بحسب ما أعلنته هيئة الطيران المدني الروسية، وقتل معه 9 أشخاص آخرين.

وتحطمت طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز "إمبراير" في مقاطعة تفير، وقُتل جميع من كان على متنها، وذكر بيان المكتب الصحفي لهيئئة الطيران المدني الروسية ان يفجيني بريجوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وقال البيان: "كانت الطائرة من طراز (إمبراير) في رحلة لها من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة سان بطرسبورج. وكان على متنها 3 طيارين و7 ركاب. وجميعهم لقوا حتفهم".