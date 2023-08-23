فايا يونان ومدحت صالح نجوم حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولي الـ31

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء والمهداة إلى الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق، والمقامة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة، وذلك بعد غد الجمعة بمسرح المحكي.



يخرج حفل الافتتاح مهدي السيد، ويستهل بالسلام الوطني يعقبه استعراض لإسقاطات ضوئية، من تصميم عبدالمنعم المصري وموسيقى تامر غنيم، بعده تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا 11 شخصية أثرت الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، إلى جانب شخصيات ساهمت في نجاح الدورات السابقة، وهم الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق، واسم الشاعر الراحل شوقي حجاب، واسم الفنان الراحل أحمد منيب، والمايسترو عبدالحميد عبدالغفار، والشاعر مجدي نجيب، والسوبرانو تحية شمس الدين المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة، والمايسترو ناير ناجي، والمطربة ريهام عبدالحكيم، المهندس ياسر شعلان مدير عام الإضاءة بالأوبرا، وابتسام حلمي مدير عام المكتب الفني والتصميمات بالأوبرا، ومحمد السيد عبدالمقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.



ويلي ذلك العرض الفني، حيث تقدم المطربة السورية فايا يونان عددا من أعمالها الخاصة منها "غن، مثل اليوم، يا ليته يعلم، يا قاتلي، في الطريق إليك"، غلى جانب نخبة من أعمال زمن الفن الجميل، ثم يقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو أحمد عامر مجموعة من أغنائياته الشهيرة، منها "جايلكم يا اللي وحشتوني، بحلم على قدي، ماشي في ضلها، المليونيرات، النور مكانه في القلوب، زي ما هي حبها"، إضافة إلى مختارات من أعمال الطرب.



وتقام الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، على مدار 14 يوما، وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر.



وتضم 45 حفلا متنوعا، منهم 31 حفلا على مسرح المحكي لكل من فايا يونان، مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، وأوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، ونادية مصطفى، وهاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، منى بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقي، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية، مع الفنان علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن علي، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة ، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميا، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو ناير ناجي، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.