رئيس وزراء الهند يصل إلى كييف لعقد اجتماع تاريخي مع الرئيس الأوكراني

وصل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى كييف، اليوم الجمعة، لعقد اجتماع تاريخي مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي. وهذه أول زيارة من يقوم بها رئيس وزراء الهند إلى أوكرانيا، منذ أن أصبحت البلاد مستقلة عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991 .

ويتم مراقبة الاجتماع عن كثب، بعد أن انتقد زيلينسكي بشدة مودي، بسبب زيارته رفيعة المستوى إلى موسكو، قبل ستة أسابيع،، وأجرى خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأثار مقطع فيديو لمودي وبوتين وهما يتعانقان دهشة في أوروبا وواشنطن، لاسيما لأنها جاءت بعد وقت قصير من هجوم روسي مميت على مستشفى للأطفال في كييف.

وانتقد زيلينسكي مودي بسبب زيارته لروسيا وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "إنها خيبة أمل كبيرة وضربة قاسية لجهود السلام أن نرى زعيم أكبر ديمقراطية في العالم ، يعانق أعنف مجرم في العالم، في مثل هذا اليوم في موسكو".

وتتعامل الهند دبلوماسيا مع كل من أوكرانيا وروسيا.

لكن حكومة مودي تعارض العقوبات الغربية على موسكو وهي من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي.

وتعتمد الهند بشكل كبير على روسيا للحصول على المعدات العسكرية. ووصل مودي إلى كييف صباح اليوم الجمعة، بالقطار من بولندا، حيث التقى مع رئيس الوزراء دونالد توسك أمس الخميس. وبولندا واحدة من أشد حلفاء أوكرانيا.