إيمان عبد الغني تطرب جمهور المحكى في تاسع ليالي مهرجان القلعة

انطلقت منذ قليل، الليلة التاسعة من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ32، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بأغاني الزمن الجميل بصوت المطربة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

وتفاعل جمهور محكى القلعة مع الفنانة إيمان عبد الغني، التي قدمت باقة من أغاني الطرب الأصيل، من بينها أغنية «أما براوة»، و«عيون القلب»، و«من حبي فيك يا جاري».

وفي العاشرة مساءً، يقدم أمير الغناء العربي هاني شاكر، بمصاحبة الفرقة الموسيقية، مختارات من أبرز أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني، ومنها: "بحبك أنا"، "بحبك يا غالي"، "حنعيش"، "ولا بيك ولا بيا"، "فرق في الإحساس"، "مش بعتب عليك"، "المفروض"، "معاك"، "كتبتلي السنين"، "مشتريكي"، "نسيانك صعب"، "غلطة"، "متهدديش"، "سألتك"، "لسه بتسألي"، "لو بتحب"، "على الضحكاية"، "كده برضو يا قمر"، "يا ريتني"، "إيه ياللي بحبك"، و"عيشها من قلبك".