مصدر سعودي: توقف العمليات بعدد من منشآت الطاقة جراء الاستهدافات الإيرانية الأخيرة

أعلنت السعودية اليوم الخميس، توقف العمليات بعدد من منشآت الطاقة جراء الاستهدافات الأخيرة التي أطلقتها ايران، خصوصا المحطات على خط أنابيب شرق-غرب ما أدى إلى فقدان نحو 700 ألف برميل يوميا من كميات الضخ.

وصرح مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية اليوم الخميس، بأن منشآت الطاقة الحيوية تعرضت لاستهدافات متعددة، بما يشمل مرافق إنتاج البترول والغاز والنقل والتكرير، ومرافق البتروكيماويات وقطاع الكهرباء في مدينة الرياض والمنطقة الشرقية وينبع الصناعية.

وأضاف أنه نتح عن ذلك "وفاة أحد المواطنين من منسوبي الأمن الصناعي بالشركة السعودية للطاقة، وإصابة سبعة مواطنين آخرين من منسوبي الشركة، كما نتج عنها تعطل عدد من العمليات التشغيلية في مرافق رئيسية ضمن منظومة الطاقة".

وأشار إلى "تعرض معمل إنتاج منيفة لاستهداف أدى إلى انخفاض إنتاجه بنحو 300 ألف برميل يوميا، في حين سبق تعرض معمل خريص لاستهداف أدى إلى انخفاض إنتاجه بمقدار 300 ألف برميل يوميا من طاقته الإنتاجية".

وتابع المصدر: "كما تعرضت مرافق المعالجة في الجعيمة لحرائق، ما أثر على صادرات سوائل الغاز البترولي وسوائل الغاز الطبيعي".

وأكدت وزارة الطاقة السعودية أن "استمرار هذه الاستهدافات سيؤدي إلى نقص في الإمدادات، ويبطئ من وتيرة استعادتها، بما ينعكس على أمن الإمدادات للدول المستفيدة، ويسهم في زيادة حدة التقلبات في أسواق البترول، وانعكس ذلك سلبا على الاقتصاد العالمي، خصوصا مع استنفاد جزء كبير من المخزونات التشغيلية والاحتياطية (الطارئة) العالمية، ما أثر على توافر الاحتياطيات وحد من القدرة على الاستجابة لهذا النقص في الإمدادات".