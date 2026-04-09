ترامب: متفائل للغاية بإمكانية التوصل لاتفاق سلام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إنه "متفائل للغاية" بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام .

وأضاف ترامب، إن القادة الإيرانيين يبدون مرونة أكبر في المحادثات الخاصة مقارنة بتصريحاتهم العلنية.

من ناحية أخرى وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال ترامب اليوم الخميس، إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهدئة وتيرة الضربات في لبنان.

وأضاف في مقابلة هاتفية مع قناة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية: "تحدثت مع بيبي (نتنياهو)، وسيقوم بتخفيض حدة العمليات. أعتقد أن علينا أن نكون أكثر هدوءا بعض الشيء".

وقال نتنياهو في وقت سابق اليوم الخميس، إنه وافق على إجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان "في أقرب وقت ممكن".

وذكر نتنياهو أنه أصدر الأمر في رد فعل على طلبات من لبنان، وأن المحادثات ستركز على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين الدولتين الجارتين.