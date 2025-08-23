فنزويلا تطلق عملية لتجنيد أفراد في ميليشيا في ظل تصاعد التوترات مع أمريكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعتزم النظام الفنزويلي تجنيد مزيد من الأفراد في ميليشيا تعمل ضمن القوات المسلحة بالبلاد، في ظل تصاعد التهديدات التي تمثلها الولايات المتحدة على خلفية تورط الحكومة المزعوم في تجارة المخدرات الدولية.

وأفادت قناة "تيليسور" اليوم السبت بأن متطوعين سجلوا أسماءهم فيما بعرف باسم الميليشيا البوليفارية لفنزويلا في الثكنات العسكرية والميادين العامة على مستوى البلاد.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: "ندعو الشعب إلى توحيد الصفوف والانضمام إلى الميليشيا. نقول للإمبريالية: "أوقفي تهديداتك. فنزويلا ترفضك. فنزويلا ترغب في السلام".

ويعمل فرع الميليشيا بالجيش كمكمل للقوات المسلحة النظامية في البلاد. وتضم الميليشيا نحو 5ر4 مليون فرد، من بينهم جنود الاحتياط وأعضاء بحزب مادورو، الحزب الاشتراكي الموحد، وموظفون في الشركات المملوكة للدولة ومتقاعدون، بحسب الجيش.