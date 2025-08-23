وزير تركي: سنعقد اجتماعا ثلاثيا مع سوريا والأردن بشأن النقل

وزير النقل التركي عبدالقادر أورال أوغلو:

خطوات لتمكين الشاحنات من المرور عبر الحدود السورية - التركية دون الحاجة إلى عمليات تفريغ وإعادة تحميل

سنسمح في المرحلة الأولى للشاحنات السورية غير المطابقة للمواصفات بالدخول إلى الولاية التركية المحاذية لسوريا بعد اجتياز المعبر الحدودي

أعلن وزير النقل التركي عبدالقادر أورال أوغلو، السبت، اجتماعا ثلاثيا مرتقبا بين تركيا وسوريا والأردن على مستوى الوزراء في الخريف المقبل؛ من أجل تنظيم عمليات النقل البري بشكل أكثر مهنية، جاء ذلك في تصريح للصحفيين، اليوم السبت، في ولاية إغدير شرقي البلاد.

وأوضح أن هناك خطوات لتمكين الشاحنات من المرور عبر الحدود "السورية – التركية" دون الحاجة إلى عمليات تفريغ وإعادة تحميل.​​​​​​​

وأضاف: "لقد توصلنا إلى اتفاق مع سوريا على أن تتقدم الأخيرة بالطلبات اللازمة وتحصل على إذن من جانبنا.. لم يبدأوا بذلك بعد.. هناك الكثير من الشاحنات غير المطابقة للمواصفات في سوريا وصيانتها غير منتظمة".

إلا أن الوزير التركي أكد أن بلاده ستسمح في المرحلة الأولى للشاحنات السورية غير المطابقة للمواصفات، بالدخول إلى الولاية التركية المحاذية لسوريا بعد اجتياز المعبر الحدودي.

وبين أن الشاحنات المطابقة للمواصفات سيتم السماح لها بالعبور إلى دول أخرى، وبالمثل، فإن الشاحنات التركية ستعبر إلى سوريا ومنها إلى الأردن.

وأعلن في هذا الإطار، اجتماعا مرتقبا الخريف المقبل بين تركيا وسوريا والأردن على مستوى الوزراء؛ من أجل تنظيم عمليات النقل بشكل أكثر مهنية.

وأشار أورال أوغلو، إلى أن تركيا نفذت حتى الآن العديد من الأعمال في مجال الطرق والسكك الحديدية داخل سوريا، والمباحثات مع الجانب السوري ما زالت مستمرة.

وأكد أن إحياء خط السكك الحديدية من ولاية غازي عنتاب إلى محافظة حلب يمثل أولوية، وهو خط مدمر بالكامل، مشيرا إلى أن إعادة تأهيله تحتاج إلى 120 مليون دولار، ويجري العمل مع مؤسسات دولية لتأمين التمويل بالتعاون مع سوريا.

وفيما يخص خط الحجاز الحديدي، فأوضح الوزير أن الأضرار فيه أقل وأن الإصلاحات هناك ستُنفَّذ بتمويل تركي.

مشاريع توسيع المطارات

ولفت أورال أوغلو، إلى أن شركات تركية فازت بمناقصة تجديد وتوسعة مطار دمشق الدولي، وأن مسارا مشابها لا يزال متواصلا بالنسبة لمطار حلب أيضًا.

وختم أورال أوغلو بالقول: "سوريا بحاجة إلى كل شيء من البنية التحتية إلى البنية الفوقية، والمسألة الأساسية هي إيجاد مصادر التمويل".